Alcuni vincitori del concorso sarebbero troppo vicini agli ambienti della politica. Nessun dito puntato ma un semplice sospetto, che tuttavia è bastato a sospendere le assunzioni per effettuare ulteriori approfondimenti. Una decisione presa direttamente dal governatore pugliese Antonio Decaro, che ha bloccato le assunzioni dei cinque vincitori della selezione pubblica per funzionari amministrativi, a tempo determinato per 12 mesi, dell’ARCA Puglia Centrale, l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, che si occupa di alloggi popolari.

Il concorso era stato aperto nel 2024 e si è concluso lo scorso 2 febbraio con la pubblicazione della graduatoria finale. Dei 40 candidati che avevano presentato domanda, in 15 sono stati ammessi alla prova orale e in 10 hanno conseguito il punteggio minimo per risultare idonei. A presiedere la commissione della selezione un dirigente del Comune di Gallipoli.

Tra i primi cinque classificati figurano tre molfettesi. In cima alla graduatoria Alberto D’Amato, già dipendente ARCA, consigliere comunale uscente di Molfetta e segretario cittadino del PD. Secondo un dipendente interno dell’ente. Al terzo posto Diletta Bellapianta, moglie di Pietro Mastropasqua, pure lui ex consigliere comunale molfettese. Quarto in graduatoria Domenico Ayroldi, avvocato molfettese ex collega di studio dell’amministratore unico di ARCA Puglia, Piero De Nicolo. Infine, al quinto posto, figura l’ex assessora comunale di Altamura, Lucia Diele.

I nomi di quattro dei cinque vincitori sarebbero quindi legati in qualche modo alla politica, così da indurre il presidente della Regione Decaro a volerci vedere chiaro sulle procedure concorsuali, prima di procedere alle effettive assunzioni. Saranno adesso gli ispettori del NIR, il Nucleo Ispettivo Regionale, a verificare che la selezione, finanziata con i fondi del PNRR, si sia svolta secondo i criteri di imparzialità. I controlli riguarderanno anche altre due procedure selettive, ancora in corso.

Una iniziativa accolta positivamente dall’amministratore unico di ARCA, Piero De Nicolo, che in merito all’accaduto si è detto favorevole ad ulteriori approfondimenti sul concorso, che permetteranno di fare chiarezza sulla vicenda.