Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Ruggiero Mennea, Segretario regionale di Azione, in merito alla nomina di Massimo Zaccaria come Commissario cittadino di Bari:

«Con la nomina di Massimo Zaccaria a Commissario cittadino di Bari, la famiglia di Azione si arricchisce di un prezioso elemento.

Massimo è stato un punto di riferimento della vita studentesca universitaria, come Consigliere di Facoltà e di Dipartimento, oltre ad aver avuto un’importante esperienza amministrativa come Capogruppo e Presidente di Commissione nel Consiglio del Municipio 1 di Bari. Voglio ringraziare Giuseppe Gonnella e tutti gli amici di Azione Bari che hanno svolto un lavoro prezioso e che insieme al Commissario sapranno far crescere il partito nel comune capoluogo di regione con l’obiettivo di avere un confronto costante e costruttivo con i cittadini e diventare un punto di riferimento politico».

Le parole di Zaccaria: «Azione è lo spazio di chi cerca soluzioni concrete. A Bari vogliamo costruire un progetto politico che faccia proprie le istanze dell’area metropolitana e accompagni i cittadini verso le sfide del futuro».