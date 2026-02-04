In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano «Il meglio di me», Francesco Renga annuncia «Live Teatri 2026», il nuovo tour prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 4 febbraio su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

A seguito dell’ultima tournée Angelo–Venti, Francesco Renga torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, e a Bari il 17 ottobre al Teatro Team.

Il tour proseguirà poi a Legnano il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro Dis_Play, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all’Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox.

Francesco Renga è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, con il brano «Il meglio di me», una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri.

Nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, Francesco Renga si esibirà insieme a Giusy Ferreri in «Ragazzo solo, ragazza sola», versione del capolavoro di «Space Oddity», cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e al grande paroliere della musica italiana, Mogol.

Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantautore, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.