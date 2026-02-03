È tornato in libertà il 48enne barese finito ai domiciliari, nei giorni scorsi, per aver staccato le apparecchiature sanitarie che tenevano in vita la madre, un’anziana di 76 anni malata oncologica in stato terminale. La revoca della misura cautelare è arrivata a seguito del parere favorevole del GIP del Tribunale di Bari, Giuseppe Montemurro, che ha accolto l’istanza presentata dai legali difensori dell’indagato, che risponde del reato di tentato omicidio.

La madre è deceduta venerdì scorso nell’ospedale “Di Venere”, dove era ricoverata dallo scorso 15 dicembre, giorno in cui un’infermiera del servizio assistenza domiciliare, accortasi che erano stati staccati tubi e sondini del macchinario alla quale la donna era attaccata, aveva allertato il 118.

In occasione dell’interrogatorio di garanzia, il 48enne si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del giudice. Agli operatori sanitari, arrivati in casa sua per trasportare la madre in ospedale, aveva detto di aver staccato i dispositivi per non vederla più soffrire, rimettendosi alla volontà di Dio.

La misura dei domiciliari era stata disposta dopo il rifiuto dell’uomo di indossare il braccialetto elettronico, che avrebbe garantito il divieto di avvicinamento alla persona offesa.