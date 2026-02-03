120 partecipanti in presenza, divisi in dieci team, diverse persone collegate online, 20 giochi creati. Si è tenuto anche a Bari la Global Game Jam (GGJ), l’annuale hackathon internazionale che consente ad appassionati di giochi di ogni genere di cimentarsi per 48 ore non-stop nella creazione di videogiochi, esperienze interattive o giochi da tavolo.

Ad organizzarla, il collettivo Games Invaders con la collaborazione del Dipartimento di Informatica (DiB) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Per 48 ore le aule di via Edoardo Orabona 4 hanno ospitato appassionati con le esperienze più eterogenee ma accomunati dalla passione per l’interattività come game designer, sviluppatori software, makers, artisti, musicisti e semplici giocatori, che hanno collaborato per creare un gioco funzionante (non necessariamente elettronico) ispirato da un tema comune rivelato poco prima dell’inizio dell’hackathon.

Quest’anno, l’argomento indicato dagli organizzatori generali della Global Game Jam è stata la maschera. Nessun vincitore e nessuna competizione. Solo tanta voglia di dare sfogo, insieme, alla creatività.