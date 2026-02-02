Con la seduta di insediamento prende il via la XII legislatura del Consiglio regionale della Puglia, governata da Antonio Decaro. A presiedere la seduta Luigi Lobuono, il consigliere più anziano eletto nell’Assemblea regionale alle elezioni del 23-24 novembre. È stato costituito l’Ufficio provvisorio di Presidenza, composto oltre che da Lobuono anche dai consiglieri segretari Paride Mazzotta e Fabio Romito, in qualità di consiglieri più giovani d’età. Si è proceduto con la convalida dei 50 consiglieri eletti e l’elezione del presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Con 36 voti favorevoli Toni Matarrelli è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XII legislatura. Tredici sono state le schede bianche e due voti sono stati espressi uno per Decaro e uno per Scatigna. Il nome di Matarrelli è stato indicato dal capogruppo del Pd Stefano Minerva a nome di tutti i consiglieri della maggioranza. Sono stati eletti poi i vice presidenti del Consiglio regionale della Puglia: Elisabetta Vaccarella con 27 voti favorevoli è il vicepresidente in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra e Renato Perrini con 21 voti è il vicepresidente in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra. I consiglieri segretari eletti sono Tommaso Gioia con 29 voti favorevoli, in rappresentanza della maggioranza di centrosinistra, e Massimiliano Di Cuia con 22 voti in rappresentanza dell’opposizione di centrodestra. È seguito poi il giuramento del presidente Antonio Decaro con le comunicazioni relative alla composizione della Giunta e al programma di governo. Decaro ha invitato tutti a tenere fede al mandato, anche quando ci saranno dissidi, scelte impopolari o provvedimenti che richiederanno un passo indietro e ha chiesto impegno e sacrificio. Bellissime parole quelle all’interno dell’Aula, ma non è stato un grande esordio dal punto di vista organizzativo. Centinaia di persone accreditate, tra parenti, amici e conoscenti, ma per la stampa, che dovrebbe avere la possibilità di raccontare ciò che accade, anche attraverso le immagini, nonostante procedure di accredito corrette, i posti erano davvero limitati all’interno dell’Aula consiliare, e, molti sarebbero dovuti restare nell’Agorà senza avere la possibilità di riprendere. Così il lavoro diventa un ring, quando, forse, sarebbe stato più opportuno lasciare nell’Agorà, dove era stato allestito un maxi schermo, amici e conoscenti.