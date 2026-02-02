Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Bari Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica.

Una mirata attività di controllo svolta congiuntamente dal personale dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bari ha consentito di rintracciare nel weekend un cittadino straniero irregolare, resosi protagonista negli ultimi mesi di numerose condotte illecite.

Al termine degli accertamenti di rito, ritenuti sussistenti i presupposti della pericolosità sociale, il Questore di Bari ha disposto il trattenimento del cittadino straniero presso il C.P.R. di Bari Palese, dove l’Ufficio Immigrazione proseguirà le attività necessarie finalizzate al rimpatrio.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a garantire sicurezza e legalità.