Sono state queste le parole del Procuratore di Bari Roberto Rossi in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si è svolta nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia del capoluogo pugliese. Tra i dati forniti dal presidente della Corte di Appello di Bari Franco Cassano, con riferimento al periodo luglio 2024-giugno 2025, ci sono gli obiettivi del Pnrr. Cassano ha rimarcato con orgoglio che la Corte d’appello di Bari è uno dei quattro uffici giudiziari italiani ad aver conseguito da tempo entrambi gli obiettivi previsti: la durata media prevista dei procedimenti, si attesta infatti su 328 giorni, molto meno di un anno, mentre le pendenze sono ridotte dalle 12.000 procedure dell’anno 2019 alle 4.900 del settembre 2025. Con riferimento all’analisi dei reati, la relazione rileva una leggera diminuzione nell’ultimo anno del 4% delle denunce dei delitti contro la pubblica amministrazione, passate da 2.291 a 2.195. In particolare, i procedimenti per concussione sono passati da 26 a 11 denunce (-58%), mentre in controtendenza con tale andamento sono risultati i delitti di corruzione, le cui denunce sono passate da 42 a 55 (+31%) e soprattutto quello di peculato, passato da 64 a 101 denunce (+58%). Stabili i dati su rapine ed estorsione, in calo del 55% le frodi comunitarie, del 20% i procedimento per usura, del 10% i furti (ma aumentano del 29% quelli in abitazione). I dati evidenziano, ancora, un lieve aumento per le denunce dei reati in materia tributaria (+17%), così come quelle di bancarotta fraudolenta, aumentate del 15%, e di inquinamento e rifiuti (+17%). Risultano in calo del 19% i procedimenti per associazione mafiosa, passando da 88 a 71.