Prima la forte esplosione, poi il crollo di diversi muri dell’edificio. È di due vittime il bilancio della tragedia avvenuta in via Oberdan, intorno alle 13.30, ad Adelfia. A perdere la vita sotto le macerie i coniugi Rocco Lotito, falegname in pensione di 90 anni, e la 93enne Antonia Costantino. I due non avevano figli. Il forte boato, poi l’allarme alle 14 circa quando sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con relativi mezzi di supporto. A crollare diversi muri di tompagno che hanno compromesso l’intera struttura. Non avrebbe ceduto, invece, il solaio. I due anziani sono rimasti intrappolati mortalmente sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri, i soccorsi del 118 e il pm di turno Vito Valerio. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio, udito da diverse persone che abitano in zona, sarebbe dovuto, probabilmente, spiega l’assessore ai servizi sociali Biagio Cistulli arrivato sul posto, a una incauta manutenzione che lo stesso anziano stava facendo sulla bombola del gas. Probabilmente Rocco Lotito la stava sostituendo con una nuova, comprata la mattina stessa.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE