Prima la forte esplosione, poi il crollo di diversi muri dell’edificio. È di due vittime il bilancio della tragedia avvenuta in via Oberdan, intorno alle 13.30, ad Adelfia. A perdere la vita sotto le macerie i coniugi Rocco Lotito, falegname in pensione di 90 anni, e la 93enne Antonia Costantino. I due non avevano figli. Il forte boato, poi l’allarme alle 14 circa quando sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con relativi mezzi di supporto. A crollare diversi muri di tompagno che hanno compromesso l’intera struttura. Non avrebbe ceduto, invece, il solaio. I due anziani sono rimasti intrappolati mortalmente sotto le macerie. Sul posto anche i carabinieri, i soccorsi del 118 e il pm di turno Vito Valerio. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio, udito da diverse persone che abitano in zona, sarebbe dovuto, probabilmente, spiega l’assessore ai servizi sociali Biagio Cistulli arrivato sul posto, a una incauta manutenzione che lo stesso anziano stava facendo sulla bombola del gas. Probabilmente Rocco Lotito la stava sostituendo con una nuova, comprata la mattina stessa.