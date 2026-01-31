«Mi aspetto che si confronti con le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, non con altre organizzazioni che non hanno alcuna rappresentanza. Mi aspetto che si facciano degli investimenti seri sulla sanità e mi aspetto che si possa aprire anche una prospettiva di politica industriale».

È quanto si aspetta dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a Bari per un incontro all’Università del capoluogo pugliese con gli studenti e per presentare la sua biografia “Un’altra storia”. Al centro i temi del lavoro, del precariato, dei bassi salari, dell’emigrazione soprattutto dai territori del Mezzogiorno, ma anche sulle stagioni di lotta che nel Paese portarono all’avanzamento sulla strada dei diritti sociali e civili.