Con la prima seduta del Consiglio regionale pugliese alle porte, arriva lo strappo in Forza Italia. Il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sconfitto da Antonio Decaro (Pd) alle elezioni del 23 e 24 novembre scorsi, non farà parte del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ma aderirà al gruppo Misto.

La decisione è arrivata al termine della riunione del gruppo forzista, terminata con l’elezione a maggioranza di Paride Mazzotta a presidente del gruppo. Votazione alla quale Lobuono non ha partecipato, perché in disaccordo con la decisione degli altri consiglieri del partito. Sentendosi messo da parte, evidentemente, ancora una volta e dopo essersi sacrificato anche nel 2004 quando fu sconfitto al Comune di Bari da Michele Emiliano. Quantomeno si aspettava, come vuole la prassi, di essere a capo dell’opposizione. Così l’annuncio di una strada autonoma per non aver riscontrato “le necessarie condizioni politiche”, spiega Lobuono e che, continua in una nota, ha accettato la candidatura alla Presidenza della Regione esclusivamente per dare il suo contributo ai cittadini pugliesi, in forza alla sua esperienza da imprenditore e per la sua militanza di lungo corso nel centrodestra. Dopo aver raggiunto un buon risultato elettorale, prosegue sottolineando il poco tempo a disposizione per la campagna elettorale e il valore di un avversario politico molto forte ed organizzato come Antonio Decaro.

Oltre 500.000 elettori lo hanno sostenuto, con 16.000 voti in più rispetto all’intera coalizione di centro destra. La promessa di restare in Consiglio regionale, spiega Lobuono, è stata mantenuta e lunedì 2 febbraio, giorno in cui è convocato il Consiglio regionale, toccherà a lui, in qualità di consigliere anziano presiedere l’inizio dei lavori della prima riunione del Consiglio, e iniziare così la sua esperienza di consigliere. All’ordine del giorno l’insediamento del Consiglio regionale e costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, la convalida degli eletti, l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il giuramento del Presidente della Giunta regionale, la composizione della Giunta e programma di governo.