«L’epatite C è stata considerata una epidemia ad alto impatto clinico in tutto il mondo. L’Italia, tra i paesi europei, ha i tassi più alti di mortalità virus correlata. In Italia il virus è diffuso nella popolazione generale, si stima un sommerso di 280 mila persone che non sanno di avere il virus e per questo è stato organizzato uno screening di popolazione»: Loreta Kondili, specialista in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato così le ragioni che hanno portato il Ministero della Salute a sostenere uno screening di popolazione sull’epatite C (HCV test) che coinvolge tutti i nati tra il 1969 e il 1989.

Ieri, all’evento “Screening HCV in Puglia – dalla prevenzione alla cura” sono stati rilanciati messaggi di sostegno allo screening che oggi rappresenta uno strumento prezioso di sanità pubblica: «La prevenzione primaria che viene effettuata attraverso gli screening ci permette di intervenire immediatamente in caso di positività – ha detto Silvio Tafuri, Professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università degli Studi di Bari – il paziente che risulta positivo al test di screening viene sottoposto ad ulteriori indagini, preso in carico dalle unità operative di Malattie infettive e avviato alla cura».

La Regione Puglia offre lo screening gratuito alla popolazione nata tra il 1969 e il 1989 nelle farmacie del territorio (sono più di 900 quelle che hanno aderito), nei laboratori di analisi pubblici, presso gli Uffici di igiene delle Asl sul territorio «e ora è possibile rivolgersi anche ai laboratori di analisi privati accreditati – ha aggiunto Nehludoff Albano, Dirigente struttura Promozione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro del Dipartimento Salute Regione Puglia – con i quali è stato sottoscritto un accordo per ampliare le possibilità offerte al cittadino di effettuare lo screening gratuitamente. A breve, inoltre, partiremo anche con messaggi di richiamo per ricordare, ai cittadini che non lo avessero ancora effettuato, che c’è la possibilità di fare il test di screening».

Lo screening dell’epatite C ha coinvolto anche le carceri del territorio e i Servizi pubblici per le dipendenze (SerD) dove viene proposto a tutti, indipendentemente dall’età e dalla nazionalità: «I dati regionali sono in linea con quelli nazionali – aggiunge Albano – l’adesione di popolazione al momento non supera il 20 per cento e le maggiori positività vengono ritrovate tra i pazienti in cura ai SerD e tra i detenuti. Il confronto ci permette di comprendere meglio quali sono le aree dove dobbiamo concentrare la nostra attenzione: dobbiamo sicuramente sostenere lo screening degli ospedalizzati e dei pazienti con altre patologie (per esempio il diabete che mostra una correlazione), ma è importante che la popolazione target partecipi allo screening rivolgendosi a uno dei tanti servizi coinvolti».

Durante l’evento sono stati analizzati anche i punti critici, le esperienze regionali e italiane più virtuose ed è stata approfondita la possibilità di collaborazione con i medici di medina generale: «abbiamo un problema di scarsa percezione del rischio – ha aggiunto Kondili – dobbiamo insistere su tutto il territorio con programmi mirati alla adesione della popolazione “chiave” (popolazione sulla quale sono stati registrati i dati più alti di positività come detenuti e pazienti SerD) e della popolazione generale. Dobbiamo insistere con programmi di comunicazione sia interna alle strutture che esterna rivolta ai cittadini, ma anche con la formazione mirata sullo screening, sulla sua importanza e sulle modalità di organizzazione e gestione».

Su questo la Regione Puglia ha sviluppato la campagna di comunicazione “Non si vede ma si cura” attraverso strumenti off line e on line: «Abbiamo cercato di raggiungere tutta la popolazione coinvolta nello screening HCV – sottolinea Albano – con tutti gli strumenti a disposizione e grazie alla collaborazione delle strutture di comunicazione delle Asl, dei Policlinici e degli Istituti di ricerca e cura. Non ci fermeremo, naturalmente, con l’obiettivo di avere il più alto tasso di adesione possibile che significa fare della prevenzione primaria uno strumento di rispetto per la propria salute e per quella della collettività».

L’evento è organizzato da Sanitanova con il contributo non condizionante di Abbvie.