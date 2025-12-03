Analizzare le relazioni tra i videogame e due dei pilastri più affascinanti e, allo stesso tempo, inquietanti del nostro tempo: intelligenza artificiale e geopolitica. È l’obiettivo che, quest’anno, si pone (video)Games & (Alta) Cultura, in programma a Bari, dal 16 al 18 dicembre, in luoghi simbolo della cultura digitale contemporanea, come l’Apulia Film House e la ITS Apulia Digital Academy, cuore pulsante dell’industria creativa pugliese.

Un’ottava edizione di un festival che unisce ricerca, cultura e sperimentazione e che si preannuncia ricco di novità, con partnership e ospiti prestigiosi da tutto il mondo, tra cui Piero Molino, ricercatore e cofondatore, negli Stati Uniti d’America, di Predibase, prima piattaforma progettata per aiutare sviluppatori e data scientist a creare rapidamente applicazioni basate sull’intelligenza artificiale (di recente acquisita per oltre 100 milioni di dollari da Rubrik, società californiana di gestione e sicurezza dati). Oggi Molino è fondatore e CEO di Atelico, startup statunitense di base a San Francisco, beneficiaria di finanziamenti privati per 5 milioni finalizzati allo sviluppo di un sistema innovativo di AI specifico per i videogame.

Interverranno inoltre game designer, storici, filosofi, studiosi di geopolitica, artisti e teorici della letteratura. Un intreccio di discipline che guarda al gioco come un nuovo campo di conoscenza.

L’edizione 2025 sarà un viaggio nelle profondità simboliche e nei conflitti psico-culturali della nostra epoca, in cui intelligenza artificiale e geopolitica, aprono nuove prospettive su potere, libertà, responsabilità, prevenzione e controllo dei conflitti. Perché oggi, l’intelligenza artificiale non è più mero strumento tecnico, ma è un nuovo agente culturale, in grado di scrivere, disegnare, combattere, decidere, emozionare e persino giocare. Quando intelligenza artificiale e geopolitica si incontrano nel medium videoludico, si genera un territorio simbolico e operativo inedito, in cui gli algoritmi possono non solo simulare guerre e strategie, ma anche anticipare e influenzare scelte politiche reali. Ed è qui che il gioco incontra gli scenari complessi della geopolitica che, nelle sue forme tradizionali o nelle sue metamorfosi digitali, trova espressione nei wargame, nei simulatori strategici, nelle narrazioni interattive e nelle distopie futuribili che animano da sempre la cultura videoludica. I videogiochi militari e strategici diventano allora non solo pragmatici laboratori di previsione, ma anche specchi del possibile.

Tra le novità più interessanti, l’avvio del Catalogus Ludorum, un archivio critico permanente dedicato alle opere videoludiche che stanno ridefinendo o hanno ridefinito il concetto stesso di “alta cultura”. Non un premio competitivo, ma una mappa curatoriale del pensiero videoludico, un luogo in cui studiosi, designer e filosofi del gioco individuano e commentano le opere che meglio incarnano la tensione tra arte, conoscenza e interattività e che hanno avuto – o stanno avendo – un impatto culturale di lunga durata sulla società. Nell’Its, una sala giochi allestita nell’Its Apulia Digital consentirà di provare le opere del Catalogus, per unire pratica ludica e riflessione critica.

«(video)Games & (Alta) Cultura è un progetto completamente fuori dagli schemi e dai tradizionali confini culturali – sottolinea Fabio Belsanti, organizzatore dell’evento e CEO di AgeOfGames -. Mettiamo insieme sviluppatori, accademici, intellettuali, filosofi e artisti provenienti da tutto il mondo per riflettere su come il videogioco – o meglio, il ludus, nella sua evoluzione storica e tecnologica – abbia sempre influenzato la civiltà umana fin dall’antichità, e oggi, nella sua forma videoludica, continua a farlo in modo ancora più profondo, andando ben oltre il semplice intrattenimento e permeando ogni ambito della nostra vita. Non è solo un festival. Vogliamo creare le basi culturali per trasformare la Puglia nella futura Silicon Valley d’Europa».