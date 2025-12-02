Nel corso delle ultime ore l’amministrazione comunale ha registrato ripetuti atti di vandalismo nei confronti di due alberi di Natale luminosi, posizionati a Bari vecchia e a Palese nell’ambito del nuovo accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose (luminarie) e installazioni luminose, e grazie all’impiego dei fondi messi a disposizione dei cinque Municipi. Nello specifico, in piazza Federico II di Svevia, a Bari Vecchia, per quattro volte la parte inferiore dell’albero è stata smantellata, probabilmente nel tentativo di qualcuno di inserirsi incautamente all’interno della struttura metallica dell’albero, causando la distruzione delle stringhe luminose. Analoga circostanza si è verificata anche ai danni dell’albero luminoso montato negli scorsi giorni a Palese, in piazza Capitaneo.

“Apprendo con profondo dispiacere di ripetuti episodi avvenuti a Bari vecchia e Palese, che hanno costretto l’amministrazione comunale, con grande disagio, a sostituire per ben cinque volte le stringhe luminose professionali, posizionate per illuminare i nostri bellissimi quartieri – commenta il sindaco Vito Leccese -. Il dispiacere è ancora più grande, se pensiamo che quest’anno abbiamo impegnato maggiori risorse economiche e professionali, in sinergia con i cinque Municipi, per portare le luci della festa in tutti i quartieri. Vandalizzare gli alberi di Natale non rappresenta soltanto un danno per la pubblica amministrazione: è, soprattutto, un torto alla collettività, che sono certo desidera vivere il Natale come momento di unione, serenità e pace. Abbiamo tutti la responsabilità di prenderci cura del bene comune, anche di un albero di Natale nella nostra piazza. Faccio appello, quindi, al comune senso di responsabilità, affinché questi episodi non si ripetano ancora, costringendoci a trasferire gli alberi luminosi altrove”.