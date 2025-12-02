Con serenità e commozione, così Michele Emiliano ha salutato i cittadini pugliesi e i dipendenti regionali che lo hanno accolto con il coro da stadio “c’è solo un presidente”. Il governatore della Regione Puglia uscente nel suo discorso di commiato ha rivolto un saluto al suo successore Antonio Decaro e ai cronisti che gli hanno chiesto cosa sceglierebbe tra l’essere magistrato e un ruolo futuro in politica ha risposto: “Non sono decisioni che spettano a me. Di sicuro sono un magistrato”.

Il servizio.