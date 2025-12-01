Sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere e sull’importanza di preservare l’attuale sistema di garanzie dei diritti dei cittadini e quindi di promuovere la vittoria del no al referendum costituzionale. È questo il principale obiettivo del comitato per il no costituito dall’associazione magistrati e che domani, 2 dicembre, alle 16:30, all’interno del cinema Galleria, sarà inaugurato anche a Bari.

Una riforma che indebolisce la magistratura a favore del potere politico, spiega la coordinatrice del comitato per il no, Ilaria Casu, senza cambiare realmente il sistema della giustizia, compromettendo la tutela dei diritti dei cittadini.