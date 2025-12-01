La Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana celebra il suo primo anno di attività con “Concerto 365 – Un anno di emozioni”, un grande concerto sul prestigioso palcoscenico del Teatro Petruzzelli. Appuntamento a lunedì 15 dicembre, alle 20.30 (ingresso alle 19.30), con un programma musicale che va dalle classiche melodie della Carmen di Georges Bizet a quelle natalizie dello Schiaccianoci di Čajkovskij.

Un viaggio tra musica e suggestioni festive, per celebrare un anno intenso di attività, produzioni, collaborazioni e crescita artistica. Costituita nel novembre 2024, la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana rappresenta una delle realtà musicali più significative del panorama pugliese, nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio e di offrirsi come punto di riferimento stabile per la musica sinfonica in Puglia. Il 2025 ha segnato una tappa fondamentale per la giovane istituzione: dal 1° maggio, il maestro Riccardo Muti ha accettato la presidenza onoraria della Fondazione, conferendo prestigio e autorevolezza a un progetto che mira a unire eccellenza musicale, progettualità e visione culturale.

Presieduta dal generale Pasquale Preziosa e guidata dal maestro Benedetto Grillo (direttore musicale), sotto la direzione artistica del soprano Sara Allegretta, ha dato vita nel 2025 a una programmazione articolata, con eventi distribuiti nei principali centri della Puglia, intrecciando percorsi narrativi, iniziative educative e collaborazioni istituzionali.

L’appuntamento del 15 dicembre segna il primo grande traguardo pubblico della Fondazione e anticipa le linee guida della programmazione 2026, pensata per consolidare la presenza dell’Orchestra Sinfonica Federiciana nel panorama culturale regionale e nazionale. I biglietti sono disponibili su VivaTicket.