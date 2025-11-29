Dopo il successo della prima edizione fiorentina (24 marzo 2025), il salone itinerante del vino artigianale ZeroZero si prepara a illuminare Bari. L’appuntamento è fissato per lunedì 1° dicembre 2025 a Villa dei Sapori, un evento che riunirà produttori italiani e non, accomunati da un’unica, rigorosa filosofia: Zero chimica in vigna e Zero aggiunte in cantina.

ZeroZero non è un trend, ma una scelta di vita e di lavoro portata avanti da aziende consolidate, tra i cui nomi si leggono firme che hanno fatto la storia del Vino negli ultimi 30 anni. L’idea, nata da Daniela De Gruttola e Massimo Lanini, si basa sulla convinzione che il miglior vino sia quello creato con un solo ingrediente: uva biologica.

«Non facciamo questo lavoro per moda, ma per convinzione profonda – dicono i vignaioli di ZeroZero -. Siamo vignaioli con le vigne e con la cantina che vinificano così da tanti anni. La nostra filosofia non è un dogma, ma ha uno scopo ben preciso: il sapore. Il fascino di un vino lavorato in questo modo, senza alcun additivo o coadiuvante, non ha eguali e rende omaggio al Vino, alla Vigna, all’Uomo».

ZeroZero vuole così fare chiarezza nel panorama del vino naturale, focalizzandosi sulla serietà e sulla trasparenza. I produttori aderenti hanno firmato delle autodichiarazioni, impegnandosi a metterci la faccia su quanto dichiarano. Il loro lavoro si basa sulla parola e sulla reciproca fiducia, al di là di certificazioni e analisi, che sono sempre disposti a mostrare qualora fosse necessario, ma che non rappresentano la strada maestra per farsi conoscere.

L’edizione barese si svolgerà in collaborazione con realtà locali di riferimento che supportano e amano questi vini: la Vineria Est e La Staffa. La manifestazione è concepita come un appuntamento itinerante del lunedì, giornata tradizionalmente dedicata agli operatori del settore, ma aperta a tutti gli appassionati.

Vignaioli Presenti: Saranno presenti 20 vignaioli storici per la degustazione diretta;

Aderenti al Manifesto: Attualmente, sono 42 le aziende che hanno deciso di aderire al manifesto ZeroZero, senza compromessi, mettendo la propria faccia dietro queste dichiarazioni di purezza.

ZeroZero si preannuncia un appuntamento fondamentale per chi crede in un vino autentico, che esprime il territorio con chiarezza e che riflette la serietà di chi lo produce.