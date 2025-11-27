La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione nei confronti del 22enne Michele Lavopa, accusato di aver ucciso la 19enne barese Antonella Lopez, durante una sparatoria avvenuta nella discoteca Bahia, sul litorale di Molfetta, il 22 settembre 2024. La richiesta è stata avanzata nell’ambito del processo celebrato con rito abbreviato. Il giovane confessò l’omicidio, precisando però di aver colpito la ragazza per errore. Il vero bersaglio sarebbe stato infatti Eugenio Palermiti, nipote del boss del quartiere Japigia di Bari, anche lui a processo con l’accusa di essere entrato armato nel locale. La requisitoria è ancora in corso.