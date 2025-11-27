Nel pomeriggio del 24 novembre la polizia di stato ha tratto in arresto una donna di 40 anni presunta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di accertamenti attualmente in fase di indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale davanti al giudice nel contraddittorio con la difesa.

Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo a seguito della segnalazione relativa alla presenza di persone che stavano causando disordini all’interno dei locali del reparto pediatrico. Gli operatori sanitari avevano richiesto l’intervento delle forze dell’ordine poiché una donna, in attesa di visita per una minore, aveva iniziato a proferire frasi minacciose nei confronti del personale sanitario, pretendendo informazioni e l’accesso immediato all’ambulatorio, nonostante la presenza di altri pazienti e le procedure medico-sanitarie in corso.

La donna avrebbe tentato fisicamente di impedire l’accesso alla postazione medica a un’infermiera, ostacolando il corretto svolgimento dell’attività assistenziale. La situazione è degenerata ulteriormente quando un’altra persona, anch’essa accorsa sul posto in qualità di accompagnatrice della minore, ha adottato comportamenti aggressivi e minacciosi verso il personale sanitario, rifiutandosi di rispettare le indicazioni ricevute.

In tale frangente una delle due donne ha desistito mentre l’altra ha cercato di afferrare il monitor del computer della postazione medica, minacciando di scagliarlo addosso alla dottoressa. Tra le due si è posizionata un’infermiera, con l’intento di frapporsi tra utente e dottoressa ed evitare che la situazione degenerasse. L’infermiera, tuttavia, è stata aggredita fisicamente.

Gli agenti della polizia di stato e una guardia particolare giurata sono riusciti a fermare l’aggressione, riportando la situazione alla calma. La 40enne è stata tratta in arresto e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.