“Un risultato stroardinaro”. Sono queste le prime parole Antonio Decaro, neo presidente della Regione Puglia, che dopo 20 anni resta, aspettatamente, al centrosinistra.

L’aria della vittoria si respirava dai primi exit poll, ma, a dire la verità, non era mai stata messa in discussione. Il successore di Michele Emiliano ha le idee chiare su quale sarà il suo primo atto alla guida della Regione: occuparsi delle liste d’attesa.

L’ex sindaco di Bari ha assicurato ai cronisti che non ambisce a guidare il Partito Democratico e dedica la sua vittoria, con commozione, alla figlia più piccola.

Il candidato del campo largo ha registra il 63,97% delle preferenze contro il 35,13% del 70enne imprenditore Luigi Lobuono, sostenuto dal centrodestra in una battaglia che lo ha visto sfavorito sin dall’inizio.

