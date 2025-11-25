La Presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio, a nome degli organi statutari e della struttura operativa dell’Associazione, «esprime sentite congratulazioni al Presidente della Regione Antonio Decaro, per la sua elezione e formula i migliori auguri di buon lavoro nell’esercizio dell’alto incarico affidatogli dalla comunità pugliese. La comprovata esperienza maturata quale Sindaco e Presidente nazionale dell’ANCI rappresenta un riferimento di grande valore, che testimonia un impegno autentico verso il dialogo istituzionale, la prossimità amministrativa e la centralità dei Comuni quali pilastri dell’azione pubblica.

Confidiamo che questo legame profondo con i Sindaci e con le comunità locali possa orientare anche l’azione di governo regionale, contribuendo a mantenere e rafforzare l’attenzione verso gli enti locali, quotidianamente impegnati a rispondere ai bisogni delle persone e a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

ANCI Puglia rinnova sin d’ora la piena disponibilità a un dialogo costante e a una collaborazione leale e costruttiva, nell’interesse delle comunità locali e con l’obiettivo condiviso di rendere le nostre città e i nostri territori sempre più forti, resilienti e capaci di guardare con fiducia al futuro.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro anche a tutti i Consiglieri regionali eletti».