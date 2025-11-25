«Il risultato emerso dalle urne consegna al Partito Democratico una responsabilità chiara: con il 25,91% dei consensi siamo il primo partito in Puglia. È un dato che assume ancora più valore se confrontato con la precedente tornata elettorale, perché significa aver guadagnato oltre 9 punti percentuali in cinque anni. Un avanzamento netto, frutto di un lavoro radicato nei territori, di una proposta credibile e di una comunità politica che non ha mai smesso di esserci». Dichiara Domenico De Santis, Segretario PD Puglia

«Oggi possiamo annunciare l’elezione di 14 consiglieri regionali, una squadra rinnovata, competente e plurale, nella quale trovano spazio molte giovani new entry, a conferma di un partito che cresce, si rigenera e apre porte reali a nuove energie e nuovi talenti.

Siamo inoltre il gruppo consiliare con la maggiore rappresentanza femminile, e questo non è un dettaglio: è una scelta politica. Significa credere davvero che la democrazia sia più forte quando è inclusiva, quando le istituzioni somigliano alla società che rappresentano, quando le donne non sono eccezione ma presenza piena, riconosciuta e determinante.

Questi numeri non sono un punto di arrivo. Sono l’inizio di una fase nuova, in cui il Partito Democratico, primo partito in Puglia, saprà esercitare il proprio ruolo con serietà, visione e responsabilità, mettendo al centro lavoro, welfare, sanità, diritti, sviluppo sostenibile e coesione sociale.

A tutte e tutti coloro che ci hanno dato fiducia va il nostro grazie. Da oggi saremo all’altezza di quel mandato, con l’umiltà del servizio e l’ambizione del futuro che la Puglia merita».