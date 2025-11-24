In Puglia ha votato il 41,83% degli aventi diritto al voto. Quasi 15 punti percentuale in meno rispetto al 2020, quando fu del 56,57% l’affluenza alle urne.

Numeri negativi per tutte le province pugliesi. Peggio di tutte Foggia, con il 39,05% di affluenza. Seguono Taranto (40,60%), BAT (41,22%) e Brindisi (41,35%). Al secondo gradino del podio c’è Bari con il 42,25%, mentre la provincia con il miglior risultato è Lecce, dove il 44,40% dei votanti si è presentato alle urne.

Tutte le province peggiorano i propri numeri rispetto al 2020: la BAT ha un negativo di quasi 20 punti, Taranto scende di 15 punti percentuali. Bari perde 14 punti come Foggia, Brindisi e Lecce poco più di 13.