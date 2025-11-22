Cosa significa essere Misericordia oggi? E’ stata questa la domanda a cui hanno cercato di rispondere relatori, governatori, correttori e volontari delle confraternite giallociano pugliesi riunitesi questa mattina a Bari all’interno della Basilica Cattedrale di San Sabino. Un momento condiviso con tutte le realtà di Misericordia della Puglia riunite sotto l’unica voce della Federazione e che ha visto protagonisti, con la Giornata dell’Accoglienza, anche i giovani del Servizio Civile. Ad arricchire la riflessione è stato Mons. Franco Agostinelli Correttore Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Questo è un tema di grande attualità – ha spiegato Mons. Agostinelli – perché la Misericordia è antica di otto secoli, come sappiamo bene, però la Misericordia vive nell’oggi, raccogliendo quelle che sono le provocazioni, in positivo e in negativo, che la società di oggi ci dà e che noi dobbiamo affrontare col nostro carisma, che ci viene dalla nostra origine che si fonda sul Vangelo. E’ un argomento di grande attualità che vogliamo affrontare e che vogliamo condividere con tante persone che sono oggi qui presenti e vedo tanti giovani e questo mi dà veramente una consolazione. In Puglia la Misericordia si sta facendo veramente onore, con una presenza direi cospicua anche dal punto di vista numerico, penso senz’altro anche dal punto di vista della qualità».

Un’appuntamento giubilare nell’ambito dell’anno del Giubileo considerato che anche in Puglia c’è stata la peregrinatio della croce di Misericordia così come in tutta Italia. Diverse anche le testimonianze dei volontari impegnati nei molteplici servizi in tutta la Puglia nelle oltre 40 sedi di Misericordia regionali. A coordinare i lavori il correttore delle confraternite pugliesi Don Antonio Favale.

«C’è un’esigenza anche di fare comunione tra di noi, non soltanto nelle realtà locali, ma anche sentirci parte di una famiglia più grande – ha spiegato Don Antonio Favale – Quindi la nostra gioia è di avere oggi il correttore nazionale, Mons. Agostinelli, che ha dato subito la propria disponibilità e quindi abbiamo vissuto un momento non solo di ascoltoe di formazione, perché dobbiamo crescere nella qualità, ma anche proprio di gioia del ritrovarci».

Ampia la partecipazione con i volontari di Misericordia giunti da ogni parte della Puglia e con una piccola rappresentanza anche dalla Basilicata. Un primo appuntamento di questo genere in cui non è mancato un momento puramente religioso con la concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto.

«E’ un momento importante e voluto da molto tempo – ha concluso Gianfranco Gilardi – perché è il primo evento in cui i correttori e i governatori si confrontano per le linee di catechesi sulle Misericordie. La presenza del Correttore Nazionale Monsignor Agostinelli e del Correttore Regionale Don Antonio Favale sancisce questo incontro che è il primo che si fa dopo anni di Federazione».