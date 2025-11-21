Una giornata importante quella di sabato 22 novembre a Bari per la Federazione delle Misericordie di Puglia. I volontari delle confraternite giallociano si ritroveranno assieme a correttori e governatori nella Basilica Cattedrale di San Nicola per l’evento “Essere Misericordia oggi: una scelta di vita con la forza della fede”. Ad introdurre i lavori dell’assemblea plenaria ci saranno il Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi oltre al Correttore regionale Don Antonio Favale. La riflessione sarà portata dal Correttore nazionale delle Misericordie d’Italia Mons. Franco Agostinelli. Spazio anche alle tante testimonianze provenienti dai volontari delle Misericordie di tutta la Puglia mentre contestualmente ci sarà anche la “Giornata dell’Accoglienza” per i giovani del Servizio Civile Universale all’interno della Chiesa di San Giacomo (adiacente alla Cattedrale).

L’inizio dei lavori è previsto per le 9,30 mentre alle 12 è prevista una concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Satriano Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto. Poi nel pomeriggio si continuerà con le attività.