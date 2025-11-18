Grande soddisfazione per I Bicipedi, società andriese che promuove la mobilità dolce e il turismo sostenibile in bici: la tesi di laurea di un suo membro, Mattia Persichetti, è stata inserita da Forbes Italia nella lista delle 100 più innovative a livello nazionale per l’anno accademico 2024/25.

Un traguardo significativo per il ventiduenne di Terlizzi, che ha unito la passione per la bicicletta al percorso accademico in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. La sua tesi analizza il cicloturismo come un’attività completa, capace di generare benessere psicofisico, rispettare l’ambiente e produrre ricadute positive sull’economia locale. Il lavoro di Persichetti evidenzia come la Puglia, con i suoi paesaggi e itinerari, abbia un potenziale ancora inespresso in questo settore, che da fenomeno di nicchia potrebbe presto diventare una risorsa strategica per il territorio.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 17 novembre 2025 presso il Duomo Space a Milano. L’evento, supportato da partner di rilievo come Intesa Sanpaolo, Amplifon ed Enav, rappresenta una piattaforma di connessione tra giovani talenti, imprese e istituzioni.

Questo riconoscimento non è solo un successo personale, ma anche un segnale importante per la Puglia, che vede valorizzati i suoi sforzi verso un futuro di turismo green e mobilità sostenibile.

I Bicipedi è un progetto nato nel 2017 con la missione di promuovere un turismo nuovo e sostenibile in Puglia. Attraverso escursioni enogastronomiche in bici e di trekking e lo street food rurale con la Ciclocucina, I Bicipedi fanno scoprire le bellezze del territorio, in particolare il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e l’area di Castel del Monte, unendo natura, cultura e tradizioni locali. La società si impegna anche nella promozione della mobilità dolce ad Andria e non solo, accompagnando i bambini delle scuole elementari con il servizio “bicibus”, progetto finanziato anche dall’Unione Europea nell’ambito Erasmus+ con BikingTogether.eu