Si è svolto questo pomeriggio nella sala Odegitria della cattedrale di San Sabino l’incontro pubblico con i residenti e i commercianti di Bari vecchia, alla presenza dell’assessore alla cura del territorio e della presidente del Municipio I, con l’obiettivo di condividere le informazioni relative all’attivazione della zona a traffico limitato in prossimità del Castello Svevo e alla chiusura al traffico di alcune strade del centro storico.

La Ztl comprende l’intero territorio della città vecchia di Bari ed è perimetrata da corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso de Tullio e lungomare Imperatore Augusto.

L’amministrazione comunale, dopo mesi di confronti e interlocuzioni, intende introdurre una serie di modifiche al disciplinare della Ztl attualmente in vigore con gli obiettivi di garantire un maggior numero di spazi per la sosta a disposizione dei residenti durante l’arco dell’intera giornata, riservare l’accesso alla Ztl alle sole vetture munite di autorizzazione di proprietà dei residenti, ridurre il traffico di attraversamento e attenuare l’effetto barriera del traffico motorizzato rispetto al movimento pedonale e ciclabile, ridurre il rumore, le vibrazioni e l’inquinamento atmosferico, e garantire un ambiente più sicuro per i pedoni e i bambini.

Le novità sono contenute in una delibera di giunta in discussione nei prossimi giorni. L’amministrazione vuole approvarne l’entrata in vigore a partire da lunedì primo dicembre 2025.

Per aumentare l’offerta di sosta che soddisfi la domanda dei residenti, domiciliati e dimoranti nella città vecchia, saranno apportate modifiche in particolare a due aree. L’area parcheggio del piazzale Monsignor Michele Mincuzzi diventerà pertinenziale, riservata tutti i giorni h24 gratuitamente ed esclusivamente ai veicoli dotati di permesso.

Per quanto riguarda piazzale Cristoforo Colombo, attualmente a pagamento per tutti e gratuito solo per i possessori di pass ZSR-D, la gratuità sarà estesa anche ai residenti, domiciliati e dimoranti nella città vecchia in possesso di pass Ztl. Sarà mantenuta solo su piazzale Cristoforo Colombo la possibilità per i non residenti di parcheggiare a pagamento secondo le tariffe previste.

Vengono inoltre abrogati i cosiddetti «ganci», ossia i percorsi individuati all’interno del perimetro della Ztl in cui era precedentemente consentito il transito a tutti i veicoli in alcune fasce orarie. I due ganci di Federico II di Svevia e Ruggiero il Normanno vengono convertiti in «Strade azzurre», sulle quali la circolazione è consentita tutti i giorni h24 ai soli veicoli muniti di permesso. Con l’attivazione del varco in zona Castello saranno comunque mantenute due fasce orarie di ingresso per carico e scarico, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18.

Per limitare ulteriormente il transito delle automobili sulle strade della città vecchia, recuperando spazio per la socialità, saranno istituite nuove «Strade verdi», esclusivamente percorribili con cicli, motocicli e da pedoni: strada Attolini e la sua prosecuzione strada Bianchi-Dottula, strada Santa Chiara e le sue prosecuzioni via Pier L’Eremita e strada Santa Teresa delle Donne fino a piazza San Pietro.