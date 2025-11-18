Su relazione del consigliere delegato alla viabilità delle strade metropolitane Michelangelo Cavone, il consiglio metropolitano di Bari ha ratificato il decreto d’urgenza con cui lo scorso 14 ottobre il sindaco metropolitano Vito Leccese ha approvato il disciplinare di finanziamento relativo alla realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la strada provinciale 63 «Ruvo-Calendano» e la strada provinciale 231 «Andriese-Coratina».

L’intervento rientra tra le opere finanziate dall’accordo per la coesione – Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 nell’ambito della linea dedicata al trasporto stradale e il miglioramento della circolazione viaria.

I lavori hanno un costo complessivo di 600mila euro. Il cronoprogramma prevede il completamento dell’opera nel primo semestre del 2029.

Si tratta di un significativo passo avanti per un intervento particolarmente atteso dalla comunità ruvese che conferma l’attenzione del sindaco Leccese, del consigliere delegato Cavone e di tutta l’amministrazione metropolitana verso la città di Ruvo di Puglia.