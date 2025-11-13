“Giro di noleggi auto” nel Nord Barese. Il meccanismo era semplice: attraverso società inesistenti, si attestava il passaggio di proprietà di veicoli in favore di un prestanome con conseguente stipula di polizze auto con tariffe agevolate. Le vetture, però, restavano nella disponibilità delle società che continuavano ad esercitare l’attività di noleggio pur non essendone autorizzate.

È quanto emerso in seguito alle perquisizioni della Polizia Giudiziaria in 6 aziende attive nel settore assicurativo ed automobilistico. I reati che gli inquirenti ipotizzano per 10 indagati sono quelli di truffa, ricettazione e falso documentale.

Le indagini sono cominciate nel 2023, in seguito ad una denuncia presentata da Unipolsai Assicurazioni inerente numerose polizze assicurative intestate ad un’unica persona che ne negava l’autenticità. I controlli che ne sono conseguiti e che hanno condotto all’operazione odierna hanno fatto emergere il giro d’affari in cui lo stesso individuo risulta coinvolto assieme ad un broker, ad agenzie assicurative e società automobilistiche.

I documenti contabili e gli atti pubblici falsificati sequestrati potranno aiutare gli inquirenti a fare ulteriore luce sull’intricata vicenda.

Nicola di Chio