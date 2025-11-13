Costruire una rete europea di enti locali contro la corruzione e le frodi. Si è svolta a Bari, la prima giornata di formazione del progetto ACT NOW – Active Citizens Together Now, finanziato dall’Unione Europea, e realizzato da Avviso Pubblico con il centro di ricerca RE-ACT e con la collaborazione della Città Metropolitana. Il progetto, che coinvolgerà successivamente anche le città di Palermo, Padova e Roma, dopo aver già fatto tappa a Torino per poi concludersi nuovamente nella città sabauda con una conferenza finale alla quale parteciperanno rappresentanti provenienti da diversi Paesi europei, è destinato ad amministratori locali, dirigenti, funzionari, responsabili anticorruzione e dipendenti pubblici. Un’occasione unica di formazione intensiva e gratuita per acquisire strumenti concreti e porre le basi per la creazione di una rete europea di enti locali, disposti a collaborare per migliorare le capacità e le competenze in materia di anticorruzione e antifrode in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. L’incontro, dal titolo ‘Proteggere i fondi dell’UE dalla corruzione e dalle frodi. L’azione di prevenzione degli Enti locali’, ha analizzato come la corruzione, le mafie e le frodi impattano sull’economia legale, sulle istituzioni e sulla società civile.