Vigili del Fuoco al lavoro la notte scorsa per domare le fiamme divampante in un appartamento di via Benedetto Croce all’incrocio con Domenico Martucci Zecca, a Bitonto. L’allarme è scattato intorno alle 00.30: l’incendio ha coinvolto l’abitazione al terzo piano di una palazzina. Sul posto sono tempestivamente intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, supportate dall’autoscala e dal carro ARA.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 3.00: oltre al terzo piano dello stabile, anche una parte dell’attico al quarto piano è stato coinvolto dal rogo e dai fumi. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.