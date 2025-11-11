“Non ci sono risultati già scritti in partenza”. Sono state queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal palco del Teatro Team di Bari, sold out nei suoi circa duemila posti.

La leader di Fratelli d’Italia ha partecipato a un incontro a sostegno della candidatura di Luigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra e che il 23 e 24 novembre prossimi sfiderà il candidato della coalizione di centrosinistra, Antonio Decaro. Insieme a Meloni, anche gli altri leader nazionali del centrodestra: Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi.

Tanti i temi, soprattutto di rilievo nazionale, che sono stati affrontati. Dalla manovra, al tema della sicurezza e della sanità. Ma una cosa è certa, conclude la Meloni, in Puglia la sfida è aperta.

