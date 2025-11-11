In data 10 novembre 2024, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, si è recato in visita presso la Caserma “Finanziere Luigi Partipilo M.A.V.M.”, sede del Comando Provinciale Bari della Guardia di Finanza.

Ricevuto dal Comandante Provinciale di Bari, Generale di Brigata Pasquale Russo, il Generale di Divisione Geremia ha rivolto il proprio saluto ad una rappresentanza del personale in forza ai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Nel corso di un apposito briefing, il Comandante Provinciale ha illustrato il contesto socio-economico dell’area metropolitana barese, esaminando i principali settori di intervento che quotidianamente vedono impegnati, quali presidi del Corpo, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, le componenti territoriali (un Nucleo Operativo Metropolitano, tre Compagnie e quattro Tenenze), i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego e il II Gruppo presso il porto e l’aeroporto cittadini.

Sono state illustrate le principali attività svolte nella circoscrizione territoriale di riferimento, attinenti a tutti i settori operativi, dal controllo economico del territorio al contrasto all’evasione fiscale, alla lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, alla tutela della spesa pubblica. Significativa è risultata l’attività svolta in materia di frodi nell’utilizzo delle risorse pubbliche, di accertamenti patrimoniali antimafia nei confronti di soggetti connotati da pericolosità sociale sotto il profilo economico-finanziario e nell’ambito del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione nonché nella lotta all’evasione fiscale, anche nel comparto turistico-alberghiero divenuto, nel corso degli ultimi anni, settore economico trainante per l’intera economia barese.

Un focus è stato riservato anche agli aspetti di carattere strategico e logistico, essenziali per garantire l’efficacia dell’azione delle Fiamme Gialle, dalla gestione del personale, al costante aggiornamento tecnico-professionale, alla funzionalità delle infrastrutture e dei mezzi in dotazione. Al termine della visita, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei militari del Comando Provinciale Bari per l’impegno profuso nello svolgimento dell’attività di servizio volta al contrasto, nell’intera area metropolitana barese, di ogni forma di illegalità economico-finanziaria.