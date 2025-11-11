Dall’oncologo al terapista del dolore, passando per il fisioterapista, lo psicologo, l’assistente sociale ed il nutrizionista. Sono alcune delle figure essenziali che compongono il team di professionisti del nuovo ambulatorio dedicato alle cure palliative, creato all’interno dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari diretto dal commissario straordinario Alessandro Delle Donne.

Un luogo in cui trattare e alleviare il dolore attraverso quell’insieme di terapie e cure farmacologiche, psicologiche, fisioterapiche, nutrizionali e assistenziali, pensate per migliorare la qualità di vita del paziente in ogni fase della malattia e, in particolar modo, nella sua fase terminale. L’ambulatorio è attivo il martedì ed il giovedì, dalle 8.30 alle 14, e il venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, nella stanza della terapia del dolore al primo piano dell’Istituto.

Per accedere al nuovo ambulatorio è necessaria la prenotazione, tramite CUP, con richiesta di prima visita o visita di controllo di cure palliative. L’intervista alla dottoressa Loredana Palermo, coordinatrice del team multidisciplinare cure palliative.