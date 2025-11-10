L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ha istituito un ambulatorio dedicato alle cure palliative, dove poter trattare e alleviare il dolore associato al tumore e alle terapie oncologiche. Le cure palliative, infatti, sono quell’insieme di terapie e cure farmacologiche, psicologiche, fisioterapiche, nutrizionali e assistenziali, pensate per migliorare la qualità di vita del paziente in ogni fase della malattia e, in particolar modo, nella sua fase terminale.

Nell’ambulatorio è a disposizione un team di professionisti di diverse discipline: oncologi, terapisti del dolore, infermieri, uno psicologo, un nutrizionista, un assistente sociale, un fisiatra e un fisioterapista. Sono garantiti interventi di terapia del dolore, terapia di supporto (anche per via endovenosa, con assistenza infermieristica), terapie di integrazione nutrizionale e assistenza fisiatrica e fisioterapica, supporto psicologico per il paziente e i caregiver, assistenza amministrativa per le pratiche di richiesta di assistenza domiciliare o trasferimento all’hospice.

Commenta il commissario straordinario Alessandro Delle Donne: «Istituire un ambulatorio di cure palliative è un obiettivo strategico che questo Istituto ha raggiunto, coordinando una serie di prestazioni assistenziali già erogate e che ora sono strutturate in un ambulatorio dedicato. Grazie alla riorganizzazione del servizio, si completa la presa in carico del paziente oncologico, in tutte le fasi della sua malattia, anche la più terminale: le cure palliative, infatti, assicurano sollievo e dignità al dolore correlato alla malattia e alle terapie oncologiche. Così come previsto dalle ultime disposizioni regionali, il nostro Istituto, da quest’anno parte attiva della rete regionale delle cure palliative, garantisce ai pazienti e alle loro famiglie un servizio qualificato che va ad integrarsi e migliorare l’offerta di assistenza sanitaria assicurata dal territorio».

L’ambulatorio è attivo il martedì, il giovedì, dalle 8:30 alle 14, e il venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, nella stanza della terapia del dolore al primo piano dell’Istituto. Si accede su prenotazione, tramite CUP, con richiesta di prima visita o visita di controllo di cure palliative.