Scendono in piazza anche a Bari i dipendenti delle farmacie private in occasione dello sciopero nazionale promosso da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTuCS, in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaduto il 31 agosto 2024. Le proposte delle associazioni datoriali non sono ritenute adeguate dai sindacati, sia sotto il profilo economico che sotto quello normativo. Le lavoratrici e i lavoratori richiedono riconoscimento concreto della loro professionalità, soprattutto in un contesto in cui le farmacie private svolgono funzioni sempre più ampie nel sistema sanitario. In un momento di forte aumento del costo della vita, risulta indispensabile un adeguamento che restituisca dignità e stabilità al lavoro. Tra le principali richieste l’aumento retributivo significativo e veloce; una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro; valorizzazione della competenza professionale, in particolare in vista della “farmacia dei servizi”; percorsi formativi professionali e riconoscimento delle nuove funzioni. «Le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private sono un presidio sanitario e sociale essenziale – dichiarano i segretari generali della FILCAMS CGIL Puglia – Fisascat Cisl Puglia – Uiltucs Puglia. Pretendiamo un rinnovo contrattuale che renda davvero giustizia alla loro professionalità, con adeguamenti salariali, diritti normativi e condizioni che riflettano il ruolo e l’impegno quotidiano che svolgono per i cittadini.»