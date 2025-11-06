25 euro a preferenza anziché 50: un prezzo di favore rispetto a quello considerato di mercato. Tanto avrebbe corrisposto – secondo l’accusa – l’assessore Antonio Lopez al clan Parisi di Bari per assicurarsi l’elezione al consiglio comunale di Modugno, in occasione delle amministrative del 2020. È quanto emerge dalle carte dell’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso che sta facendo tremare il comune del Barese. Cinque le persone finite in carcere, assieme a Lopez (candidato anche alle prossime elezioni regionali nelle liste di Forza Italia), mentre sono dodici in totale gli indagati, tra i quali anche il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, non sottoposto a misura cautelare. Gli arresti sono scattati ieri, nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Fulcro dell’indagine, un nuovo caso di voti comprati grazie all’interessamento dei gruppi criminali del capoluogo. Un filone investigativo che, negli ultimi tempi, ha riguardato anche vicende legate ad altre elezioni, come nel caso delle comunali di Bari del 2019 (finite al centro dell’inchiesta “Codice Interno”) e delle amministrative di Valenzano dello stesso anno.

Il lavoro degli inquirenti avrebbe fatto luce, in questo caso, su una sorta di patto stretto tra alcuni candidati al consiglio comunale di Modugno ed esponenti dei Parisi, che si sarebbero impegnato a trovare voti in cambio di soldi (sulla scorta di un vero e proprio tariffario) ma anche di favori e posti di lavoro per persone vicine al clan. Un sostegno che sarebbe stato garantito sia al primo turno che al ballottaggio.

L’indagine fa inoltre riferimento anche a diversi episodi di estorsione da parte di un imprenditore del Foggiano, che avrebbe sfruttato le sue conoscenze con un affiliato al gruppo criminale, per recuperare dai titolari di alcune aziende agricole dei crediti derivanti dalla sua attività.