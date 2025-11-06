Estorsione aggravata dal metodo mafioso: con questa accusa la Polizia ha arrestato un uomo di Casamassima ed un esponente del clan Capriati residente a Valenzano. La vittima è un operaio di una ditta locale di trasporto pacchi collegata ad una nota multinazionale, estranea però agli avvenimenti.

I fatti: il lavoratore, dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale nei pressi di Torre a Mare mentre era alla guida di un furgone aziendale, si è visto recapitare da parte del suo responsabile una richiesta di risarcimento d’anni per oltre 23mila euro. Tale pagamento sarebbe dovuto avvenire attraverso un periodo di lavoro gratuito da svolgere per conto di un’altra azienda di trasporti.

Al rifiuto del dipendente, il dirigente originario di Casamassima gli avrebbe presentato un membro del clan Capriati con l’intento di costringerlo ad accettare la proposta e risolvere in tal modo la controversia. A questo punto è scattata la denuncia da parte del lavoratore che non ha ceduto alle intimidazioni ricevute. Le indagini che ne sono conseguite hanno permesso di ricostruire gli avvenimenti e di accertare che modalità e somma richiesta non fossero conformi ad alcuna normativa. Inoltre, la stessa contestazione degli addebiti da parte dell’azienda nei confronti del dipendente sarebbe risultata tardiva e quindi non più esercitabile.

Il responsabile della ditta di trasporti e l’associato al clan Capriati sono ora agli arresti domiciliari.