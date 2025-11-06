In Italia solo il 9% delle persone con disturbi mentali (in totale più di 9 milioni) riceve assistenza dai Dipartimenti di Salute Mentale. Le ragioni sono molteplici, a partire dal difficoltoso accesso al servizio e dallo stigma che ancora oggi le colpisce. Chi riesce ad accedere all’offerta sanitaria, spesso viene però accolto in strutture che non riflettono l’importanza del percorso di cura che vi si compie. Per questa ragione, Lundbeck Italia, con il suo progetto ‘Coloriamo i luoghi della salute del cervello’, vuole valorizzare questi luoghi di cura, ripensandoli per renderli più adatti alle attività assistenziali offerte, mettendo sempre al centro le persone che li vivono, siano pazienti, caregiver o operatori sanitari. L’iniziativa, partita a febbraio 2024 a Milano con l’obiettivo di percorrere tutto lo Stivale, è recentemente approdata a Salerno e a Bari, con il rinnovamento della sala multifunzionale del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL. La conferenza stampa di inaugurazione, avvenuta alla presenza delle istituzioni comunali, si è svolta in occasione dell’evento di apertura del Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria (SIP).