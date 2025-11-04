Pomeriggio di fiamme e paura alla periferia di Noicattaro, dove un vasto incendio ha colpito il piazzale di un’azienda impegnata nella raccolta dei rifiuti. Intorno alle 18.30 è partita la richiesta di soccorso: a bruciare erano una decina di mezzi destinati al servizio porta a porta, in gran parte alimentati a gas, oltre a un autocarro elettrico.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Bari, supportate da due autobotti e da un funzionario di servizio. Nonostante il tempestivo intervento e la forte pioggia che ha contribuito a raffreddare l’area, i mezzi sono stati completamente avvolti dalle fiamme e distrutti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite fino alla sera. In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo e per valutare l’entità dei danni, ingenti vista la perdita dell’intera flotta coinvolta. Non si registrano feriti.