La Parrocchia Basilica di Santa Fara, in collaborazione con il CIPO (Centro Interculturale Ponte ad Oriente) hanno promosso il concerto della Polifonica coro da camera di Minsk Bielorussia. Già ospiti nella Basilica nel 2024 con una memorabile prestazione canora, si ripropongono nuovamente con un coro composto da 31 elementi, 10 uomini e 21 donne.

La POLIFONICA CHAMBER CHOIR. fondata nel 2010 da Olga Ivanova, esegue un’ampia gamma di musica corale ed è specializzata nel repertorio a cappella. E’ impegnata nella promozione della musica corale, anche attraverso la commissione di nuovi brani, laboratori corali ed eventi di sensibilizzazione; i suoi programmi concertistici sono freschi, innovativi e stimolanti, spaziando ampiamente per stili e periodi, dal medievale al contemporaneo. Il coro Polifonica ha unito persone di diverse professioni e diversi livelli di preparazione musicale con una vasta esperienza di canto corale. Il coro ha intrapreso da tempo anche tournée internazionali. Si è già esibito in 33 paesi in Europa e Asia, ottenendo consensi sia dalla critica che dal pubblico. Ha vinto premi in importanti concorsi prestigiosi in tutto il mondo, esibendosi tra l’altro in modo straordinario alla radio della BBC in Irlanda del Nord, presso le ambasciate internazionali di Tokyo e in luoghi sacri in Israele. Nel 2024 si è esibito presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Musikverein e le principali cattedrali di Vienna. Il loro ultimo CD, Eastern Polyphony, è dedicato alla musica autentica di compositori bielorussi.

Il Concerto, nella occasione della Festività liturgica di “Tutti i Santi”, ha spaziato da famosi musicisti russi, ucraini e bielorussi in una cornice ecumenica che valorizza la diversa provenienza confessionale dei diversi componenti, cattolica, ortodossa e protestante.