Lunedì 3 novembre, il Senatore Francesco Paolo Sisto – Viceministro della Giustizia – accolto dal Gen. C.A. Francesco Greco, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, e dal Gen. D. Guido Mario Geremia, Comandante Regionale Puglia, si è recato in visita presso la caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi”, sede del Comando Regionale Puglia.

Il Viceministro ha incontrato i Comandanti Provinciali, il Comandante del R.O.AN. di Bari, il Comandante del Re.T.L.A. Puglia, una rappresentanza del personale del Comando Regionale Puglia, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari nonché una rappresentanza delle Sezioni A.N.F.I. della provincia di Bari e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra militari a cui ha rivolto un indirizzo di saluto e di ringraziamento.

La visita è proseguita con l’intervento da parte del Comandante Regionale, che ha illustrato all’Autorità di Governo i principali aspetti della mission istituzionale del Corpo, evidenziandone il ruolo strategico e operativo, con particolare riguardo all’azione complessiva che ha come obiettivo principale la tutela dell’economia legale e delle imprese nonché il regolare afflusso e il corretto impiego delle risorse per lo Stato, l’Unione Europea, le Regioni e gli Enti locali.

In tale contesto, sono stati evidenziati i risultati operativi conseguiti dai Reparti pugliesi nell’ambito dei tre obiettivi strategici demandati al Corpo in materia di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e lotta alla criminalità organizzata.

Infine, sono state illustrate le collaborazioni formalizzate dal Comando Regionale Puglia, in ambito locale, attraverso specifici protocolli di intesa sottoscritti con tutte le Procure della Repubblica pugliesi e con l’Agenzia delle Entrate, tesi a migliorare l’efficacia complessiva e la tempestività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari nonché un Memorandum operativo relativo ai rapporti di collaborazione con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nell’ottica di migliorare l’efficacia complessiva delle attività devolute alle rispettive competenze e l’implementazione dei procedimenti di sequestro e confisca allargata e/o per equivalente.

Ai militari della Guardia di Finanza del Comando Regionale Puglia, il Senatore Francesco Paolo Sisto ha inteso rivolgere, a nome del Governo, sentimenti di particolare riconoscenza per il quotidiano impegno nel contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria e della criminalità organizzata.