Stava rientrando con la sua fidanzata da una serata quando è sceso dall’auto sulla Statale 16 per soccorrere gli occupanti di una vettura che era terminata sul guard rail nei pressi dell’uscita per l’aeroporto di Bari. Ma a quel punto è sopraggiunta un’altra vettura che lo ha investito senza lasciargli scampo. E’ accaduto questa mattina all’alba nel capoluogo ed a perdere la vita un ragazzo di 25 anni di Bitonto, Cosimo Magro. Il giovane era a bordo di un’auto che si è fermata per soccorrere chi era a bordo di una fiat 500 nera che ha sbandato sull’asfalto reso viscido dalla leggera pioggia di questa mattina. Su quei curvoni l’auto ha terminato la corsa sul guard rail. Vista la difficoltà la vettura con i due fidanzati a bordo si è fermata poco più avanti per capire cosa fosse accaduto e dare una mano. Ma sceso dalla sua auto è stato travolto in pochi istanti da un’altra vettura che lo ha travolto senza lasciargli scampo. Ferito anche un altro giovane oltre al conducente dell’auto che ha travolto Cosimo Magro portato all’ospedale San Paolo di Bari. Lo stesso conducente è stato sottoposto a test per alcol e droga, la sua posizione è al vaglio della Procura di Bari che – come da prassi – ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma di Magro è stata portata all’istituto di Medicina legale del Policlinico dove verrà effettuata l’autopsia.

Il 25enne viveva nella frazione di Palombaio a Bitonto ed era molto legato alla sua fidanzata che era a bordo della vettura. Lavorava nel settore del noleggio di slot machine e sale da gioco ma faceva anche occasionalmente il bodyguard. Era amante degli animali e gli amici lo ricordano come un ragazzo pieno di energia e molto conosciuto a Bitonto.

La strada statale 16, in quel punto spesso teatro di incidenti anche mortali, è rimasta bloccata per consentire i rilievi. Si sono formate code per circa 1 km. Sul posto i carabinieri, la polizia stradale, oltre ad equipe sanitarie del 118 e i vigili urbani che hanno deviato il traffico sulle complanari.