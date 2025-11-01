Il Policlinico di Bari è il primo centro in Europa per numero di trapianti di cuore eseguiti nel 2025: dall’inizio dell’anno fino al 31 ottobre ne sono stati effettuati 94. Nessuna struttura sanitaria europea è riuscita a fare meglio.

Il dato è stato annunciato in occasione di un incontro che si è tenuto a Bari, nella sala conferenze di Asclepios 3.

Il primato arriva dopo che, già negli scorsi due anni, l’ospedale barese è stato in vetta alla classifica italiana per questo genere di interventi. Un risultato più che incoraggiante, e che dimostra come anche le aziende ospedaliere del sud, spesso bistrattate, possano competere ai massimi livelli internazionali.

Cifre alla mano, il dato relativo al Policlinico supera di gran lunga quello dei principali centri europei come Parigi in Francia, Dusseldorf in Germania e Valencia in Spagna. Larghissimo il divario con la seconda struttura italiana in graduatoria, l’ospedale di Bologna, a quota 33 trapianti.

Ottimo il confronto anche in materia di liste d’attesa.