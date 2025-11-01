La Polizia di Stato, in sinergia con la Procura della Repubblica di Bari, rinnova il proprio impegno, con la campagna “Più sicuri insieme”, nel monitorare e contrastare con determinazione i fenomeni di truffe e raggiri, mettendo al centro la sicurezza e la serenità dei cittadini, soprattutto delle persone anziane. L’iniziativa nasce per contrastare i reati predatori che spesso colpiscono le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani soli, e si pone come strumento di prevenzione che, attraverso informazione ed incontri, intende fornire utili consigli per difendersi da truffe e raggiri.

La Polizia di Stato intende promuovere ulteriormente e proseguire l’attività, già avviata negli anni precedenti, finalizzata ad incontrare cittadini e anziani in diversi quartieri di Bari e nei comuni della provincia, al fine di organizzare momenti informativi presso centri per anziani, nelle parrocchie e nelle sedi delle associazioni territoriali. Durante gli incontri, gli agenti illustrano, con l’ausilio di materiale informativo, le più comuni modalità di truffa – sia in strada che in casa – e forniscono indicazioni pratiche per riconoscere e prevenire comportamenti sospetti. L’obiettivo è quello di rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni, incoraggiando le persone a non esitare nel segnalare situazioni anomale o sospette, contattando tempestivamente il Numero di Emergenza Unico Europeo 112. E stata inoltre realizzata una brochure, che sarà distribuita durante gli incontri, contenente i principali consigli per evitare di incorrere in truffe di vario genere.