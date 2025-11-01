È attraccata nel porto di Bari, intorno alle 10 dell’1 novembre, la nave Ong Solidarie con a bordo 193 cittadini migranti, di cui 39 minori, soccorsi al largo delle coste tunisine. L’attracco della nave, a causa della concomitante stagione croceristica, è avvenuto su una banchina appositamente individuata, dove si sono svolte le operazioni di sbarco dei migranti provenienti principalmente dall’Africa nord-orientale e dall’Asia meridionale.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Bari in collaborazione con le Forze dell’Ordine, la Capitaneria di Porto, l’Autorità portuale, il personale sanitario e le associazioni di volontariato impegnate nell’assistenza, prevedono la sottoposizione dei migranti alle consuete procedure di identificazione e screening sanitario sia a bordo, da parte dell’ufficio di Sanità marittima, che a terra da parte delle postazioni assicurate dall’Asl e dal 118, supportate dalla Croce Rossa Italiana, in linea con i protocolli sanitari vigenti. Al termine delle operazioni di identificazione, i migranti saranno accolti nelle strutture individuate dal Ministero dell’Interno. Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione e a garantire la piena tutela delle persone sbarcate.