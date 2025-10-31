Preoccupa in Puglia la crisi idrica e il livello degli invasi troppo basso: le ultime piogge non hanno aiutato tanto da portare Acquedotto Pugliese a ridurre ulteriormente la pressione dell’acqua con l’obiettivo di posticipare quanto più in là possibile la linea di criticità del bene più prezioso. Diventa fondamentale contenere la risorsa acqua.

Abbiamo incontrato l’ing. Girolamo Vitucci, direttore approvvigionamento idrico di aqp, all’interno della Control Room inaugurata nel febbraio del 2024, una cabina di regia che integra, elabora e gestisce i milioni di dati raccolti da AQP. La control room è dotata di 8 postazioni fisiche per ingegneri dedicati al monitoraggio delle opere e al supporto della gestione operativa, 4 postazioni fisiche per gli addetti del contact center tecnico, ai quali arrivano tra i 600 e i 700 ticket al giorno, 1 crisis room.