I Carabinieri della Stazione di Altamura hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne, originario del posto, ritenuto responsabile di una rapina consumata ai danni di un supermercato del centro cittadino.

L’uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato di una pistola, poi risultata essere un’arma giocattolo priva del tappo rosso, aveva fatto irruzione nell’esercizio commerciale facendosi consegnare l’incasso della giornata, per poi darsi alla fuga a piedi.

Le immediate indagini avviate dai militari hanno consentito di ricostruire rapidamente l’accaduto, grazie anche all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato: il rapinatore, nel momento della fuga, si era tolto il passamontagna, permettendo così ai Carabinieri di riconoscerlo con certezza.

È quindi scattata un’intensa attività di ricerca che ha portato, dopo poche ore, alla localizzazione e all’arresto dell’indagato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati la pistola giocattolo utilizzata per la rapina, il passamontagna e l’intera somma di denaro asportata.

L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa circondariale di Bari a disposizione dell’A.G. e a seguito della convalida dell’arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.