Un viaggio che attraverso il teatro greco e la commedia dell’arte arriva sino al teatro contemporaneo. Parte con grandi ambizioni il prossimo 16 novembre e promette di stupire il pubblico la nuova stagione culturale del Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, presentata ieri sera al Museo Jatta. Quattordici spettacoli, tra prosa, produzioni per ragazzi, appuntamenti con il teatro danza, saggi e finali di laboratorio, eventi collaterali come il tradizionale veglione di Carnevale e incontri di riflessione. Una stagione intensa che propone agli amanti del teatro una nuova visione, riassunta dal titolo “Cosa sono le nuvole”?

Si continua ad investire in cultura – sottolinea il sindaco Chieco – sfruttando appieno le potenzialità del Nuovo Teatro Comunale, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale per l’Infanzia e l’Adolescenza riconosciuto dal Ministero della Cultura.

